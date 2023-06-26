Дания снимет F-16 с вооружения раньше, что приблизит их передачу ВСУ

В Дании истребители F-16 будут сняты с вооружения в 2025 году, что на два года раньше запланированного. Об этом Министерство обороны проинформировало датский парламент, сообщает Европейская правда.

Исполняющий обязанности министра обороны Трольс Лунд Пульсен заявил, что передача Украине F-16 также приближается.

Он отметил, что снятие с вооружения истребителей F-16 стало возможным из-за более быстрого ввода в эксплуатацию F-35, которые станут их заменой.

"Мы можем ввести в эксплуатацию F-35 раньше, чем планировалось. И поэтому мы сейчас находимся в ситуации, когда F-16 могут быть сняты с вооружения раньше" , – отметил и.о. министра.

По его словам, украинским пилотам понадобится 6-8 месяцев обучения, прежде чем передача датских самолетов F-16 станет реальностью.