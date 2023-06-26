Спецслужбы РФ угрожали семьям главарей "Вагнера" – The Telegraph

Источники британских спецслужб сообщили, что российские спецслужбы угрожали нанести вред семьям главарей "Вагнера" перед тем, как Евгений Пригожин прекратил свое "наступление на Москву". Об этом, со ссылкой на The Telegraph, сообщает Украинская правда.

Также отмечается, что силы наемников насчитывали лишь 8 000 бойцов, а не 25 000, как заявлялось, и что они, скорее всего, потерпели бы поражение в любой попытке взять российскую столицу.

Согласно информации, предоставленной СМИ, российский диктатор Владимир Путин попытается ассимилировать солдат "Вагнера" в российскую армию и устранить их бывших лидеров.

Западные СМИ предполагают, что это было одной из причин, почему Пригожин отозвал поход на Москву за несколько часов до прибытия в столицу РФ.

Остаются предположения о том, какое формальное соглашение было заключено, если оно вообще было заключено. Пригожин не прокомментировал это предложение.

Также остается неясным, будет ли Сергей Шойгу, министр обороны России, понижен в должности или уволен, как того требовал Пригожин.

Также отмечают, что влияние мятежа "Вагнера" на поле боя в Украине еще предстоит увидеть.

Кремль заявил, что солдаты "Вагнера", которые не участвовали в перевороте, будут приняты в состав российских сил обороны, утверждая при этом, что те, кто не участвовал, больше не будут преследоваться.

Между тем, члены российской армии осужденных выступили с угрозами в адрес Пригожина, утверждая, что он предал их, отказавшись от переворота.