Сунак: Британия готова к ряду сценариев после бунта Пригожина

Великобритания подготовилась к ряду сценариев в России, к которым может привести бунт основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак.

По его словам, Британия анализирует и отслеживает ход событий в России после бунта Пригожина. При этом страна находится в контакте с союзниками, чтобы убедиться в координации действий.

Сунак рассказал, что на выходных он провел переговоры о ситуации в РФ с лидерами США, Франции и Германии.

"Пока слишком рано с уверенностью предсказывать, какими могут быть последствия, но, конечно, мы готовы, как и всегда, к ряду сценариев" , - подчеркнул глава британского правительства.

Отметим, что такое заявление прозвучало после того, как в СМИ появились публикации о планах Британии готовиться к неожиданному распаду России.