"Новая почта" вышла на рынок Румынии

Оператор экспресс-доставки "Новая почта" открыл первое отделение Nova Post в Бухаресте – столице Румынии. Об этом сообщила﻿ пресс-служба компании.

"Это первая страна, в которой компания начала предоставлять услуги по доставке в Украину и Молдову" , - говорится в сообщении.

Срок доставки из Румынии в Украину составляет от 5 дней, между Румынией и Молдовой – от 3 дней.

"Румыния стала 4 страной ЕС, где открылись отделения Nova Post, чтобы дать возможность украинцам и молдованам, проживающим в Румынии, быстро получать посылки от родных из дома и поддерживать друг друга даже на расстоянии" , – рассказал соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

По его словам, почтовый оператор также помогает местному бизнесу выйти на украинский рынок, где их ждут 30 млн активных потребителей. Для украинских предпринимателей это мощный стимул масштабировать свой бизнес и быстро доставлять товары клиентам в Румынии и Молдове.

Отделение Nova Post открыто в Бухаресте по адресу B-dul Unirii 47 A, Sector 3. В нем можно получать и отправлять документы и посылки до 30 кг. Он будет работать с понедельника по субботу.

До 16 июля на доставку из Румынии в Украину действует специальный промокод со скидкой –50%.

Для того чтобы получить скидку, нужно зарегистрироваться до 3 июля включительно на сайте.

Стоимость доставки из Украины в Румынию составляет:

документы – 250 грн;

посылки до 2 кг – 400 грн;

посылки до 10 кг – 600 грн;

посылки до 30 кг – 1200 грн.

"Новая почта" уже работает в Польше, Литве, Чехии и Молдове. Следующей страной, в которой компания планирует открыть отделение, является Германия.