НБУ может снизить учетную ставку уже в июле-сентябре

В Национальном банке обсуждают возможность снижения учетной ставки — это решение поддерживает большинство членов Комитета по монетарной политике, сообщает Новое время.

Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

Трое членов комитета предлагали снижение учетной ставки еще в июне. Они убеждены, что НБУ уже сейчас может осуществить первые шаги по снижению учетной ставки без рисков потери привлекательности гривневых активов и усиления угроз для курсовой устойчивости. По их мнению, такое решение не будет значительным сюрпризом, ведь опросы участников рынка свидетельствуют о росте количества респондентов, которые считают снижение ставки целесообразным.

Сейчас большинство членов комитета считают вероятным снижение учетной ставки на 1−2 п.п., начиная с июля или сентября. Они согласились, что в случае дальнейшего, более стремительного, чем прогноз, замедления общей и базовой инфляции, соответствующего улучшения ожиданий и сохранения достаточного объема международных резервов НБУ сможет перейти к циклу снижения учетной ставки без риска потери привлекательности гривневых активов.

Однако не исключено, что НБУ отсрочит это решение в случае возникновения новых вызовов для валютного рынка и украинской экономики при реализации рисков.

Национальный банк установил учетную ставку на уровне 25% годовых в июне 2022 года, с тех пор она не менялась.

В апреле НБУ прогнозировал снижение учетной ставки до 23,2% в четвертом квартале этого года и до 21% - в первом квартале следующего.

Согласно апрельскому протоколу заседания комитета по монетарной политике за снижение ставки уже тогда до 24% выступили двое из 11 его членов.