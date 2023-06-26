Польша передаст тысячи винтовок и миллионы боеприпасов Украине
Глава МВД Польши Мариуш Каминский анонсировал передачу тысячи винтовок украинским силовикам, сообщает Украинская правда.
Об этом он сообщил в Twitter после встречи со своим украинским коллегой Игорем Клименко.
По его словам, Польша продолжит свою поддержку Украины, в рамках которой начинает поставку оружия боевым формированиям МВД Украины.
"Это тысячи пулеметов и миллионы боеприпасов, которые позволят эффективно воевать защитникам свободы Украины и Европы", – отметил Каминский.
В комментариях Polsat он добавил, что на фронте очень напряженная ситуация, поскольку продолжается контрнаступление, и эти бои могут иметь очень большие масштабы. Польский министр также пообещал медицинскую помощь раненым украинским военным в самой Польше.
"В нашем распоряжении есть санитарный поезд, который будет забирать раненых офицеров из Львова. Мы также будем строить и поддерживать полевые госпитали", – подчеркнул Каминский.