Глава "Укрзализныци" о предателях в компании: Мелитопольская дирекция перешла вся

После начала полномасштабного вторжения России в Украину мелитопольская дирекция "Укрзализныци" полностью перешла на сторону врага, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава правления компании Евгений Лященко.

Отвечая на вопрос, есть ли вопиющие примеры, когда менеджеры УЗ переходили сотрудничать с оккупантами, он сказал: "К сожалению. Та же мелитопольская дирекция" .

Отвечая на уточняющий вопрос, были ли попытки с общаться с этими людьми, вытащить их, Лященко сказал: "Это уже вопрос к Службе безопасности, это их парафия" .