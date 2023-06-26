Глава "Укрзализныци" о предателях в компании: Мелитопольская дирекция перешла вся
После начала полномасштабного вторжения России в Украину мелитопольская дирекция "Укрзализныци" полностью перешла на сторону врага, сообщает Новое время.
Об этом заявил глава правления компании Евгений Лященко.
Отвечая на вопрос, есть ли вопиющие примеры, когда менеджеры УЗ переходили сотрудничать с оккупантами, он сказал:
"К сожалению. Та же мелитопольская дирекция".
Отвечая на уточняющий вопрос, были ли попытки с общаться с этими людьми, вытащить их, Лященко сказал:
"Это уже вопрос к Службе безопасности, это их парафия".
"Мы часто говорим, что "Укрзализныця" — это Украина в миниатюре, поэтому у нас есть разные истории. Есть неприятные, но все же гораздо больше примеров настоящего мужества и стойкости. Среди них есть и такие: в первые месяцы полномасштабной войны железнодорожники в Херсонской, Запорожской областях партизанили, передавали информацию, рисковали своим здоровьем и жизнью", — рассказал глава правления УЗ.