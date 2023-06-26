Грузия не вводит санкции из-за риска войны с РФ – парламент
По словам главы парламента Грузии Шалвы Папуашвили, призывы по введению двусторонних санкций против России заставят страну пойти на риск эскалации против страны-агрессора, сообщает Укринформ.
"Тот, кто призывает Грузию ввести двусторонние санкции против России, призывает Грузию пойти на риск эскалации против России, то есть пойти на риск возможной войны с Россией", – сказал Папуашвили.
Также, согласно заявлению представителя грузинского парламента, ни один факт уклонения от международных санкций с участием Грузии не был подтвержден даже "на уровне подозрения".
"Что касается санкций, то мы с первого дня войны в Украине говорили, какова наша политика, и мы добросовестно проводим эту политику. Наша политика состоит в том, чтобы Грузия не использовалась для уклонения от международных санкций, и ни один факт не был подтвержден даже на равные подозрения", – добавил он.