Грузия не вводит санкции из-за риска войны с РФ – парламент

По словам главы парламента Грузии Шалвы Папуашвили, призывы по введению двусторонних санкций против России заставят страну пойти на риск эскалации против страны-агрессора, сообщает Укринформ.

"Тот, кто призывает Грузию ввести двусторонние санкции против России, призывает Грузию пойти на риск эскалации против России, то есть пойти на риск возможной войны с Россией" , – сказал Папуашвили.

Также, согласно заявлению представителя грузинского парламента, ни один факт уклонения от международных санкций с участием Грузии не был подтвержден даже "на уровне подозрения".