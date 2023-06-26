В Беларуси начали строить лагеря для вагнеровцев в 200 км от Украины — СМИ

В Беларуси начали строительство лагеря на 8 тысяч бойцов, в 200 км от границы с Украиной. Таких лагерей будет несколько, сообщает Вёрстка.

В Могилёвской области Беларуси уже вовсю ведётся строительство военного лагеря для наёмников ЧВК "Вагнер". По словам собеседника, лагерей будет несколько, один из них расположится недалеко от города Осиповичи.

"Мы работаем, уже сегодня работаем. Завтра до обеда стоит задача [построить]" , - сказал собеседник издания. Он добавил, что площадь лагеря составит 24 тысячи квадратных метров, он будет рассчитан на восемь тысяч коек. Источник, близкий к руководству Могилёвской области, подтвердил, что властям дано указание построить лагерь для ЧВК в регионе.

Информацию о том, что наёмников отправят в Беларусь, подтверждают и родственники участников группы "Вагнер". Одна из родственниц со ссылкой на своего знакомого сообщила, что оставшиеся в Ростове-на-Дону подразделения ЧВК Вагнера направят в Беларусь.

Еще одна собеседница издания рассказала изданию, что её муж, который в субботу находился в Ростове, сообщил ей об отправке в Беларусь "скорее всего", но больше на связь не выходил. Также трое участников чатов родственников сообщили, что получали похожие сообщения от близких, но в разговоре с корреспондентом издания они упомянули, что не знают точно, направляются ли подразделения в сторону Беларуси.

Один из собеседников сообщил, что его родственник к этому часу находится "под Ростовом".