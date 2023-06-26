ЕС увеличил на 3,5 млрд евро объем фонда на оружие для Украины

Совет ЕС принял решение об увеличении на 3,5 млрд евро верхнего предела финансирования Европейского фонда мира, из которого выплачивают странам компенсацию за переданное Украине оружие, сообщает Европейская правда.

На основе более давней договоренности от 20 марта 2023 года, верхний предел финансирования European Peace Facility повысили на 3,5 млрд евро, до более 12 млрд. евро.

Решения приняли для финансовой стабильности этого инструмента и большей предсказуемости в долгосрочной перспективе и поддержания способности ЕС быстро реагировать на ситуации, которые могут возникать в мире.

Главный дипломат Жозеп Боррель напомнил, что это уже второе увеличение финансирования Европейского фонда мира с момента его основания в 2021 году.

"Это решение посылает четкий политический сигнал о продолжающейся готовности ЕС оказывать военную поддержку Украине и другим партнерам" , - отметили в коммюнике.

Решение было принято после того, как в среду соответствующий шаг согласовали постоянные представители государств-членов.