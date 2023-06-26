Зеленский дал местным властям месяц для наведения порядка с укрытиями

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о том, чтобы до 25 июля 2023 года привести в надлежащее состояние бомбоубежища по всей Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в соответствующем указе №353, текст которого публикует сайт президента.

СНБО признал неудовлетворительной работу по обеспечению готовности к использованию укрытий в Запорожской, Сумской областях, Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской области, Конотопском районе Сумской области, городах Киеве, Запорожье, Херсоне, Чернигове, Харькове, Николаеве, Одессе, Сумах, Днепре, Конотопе, Белой Церкви.

Своим решением совет приказывает Кабинету министров, местным администрациям и органам местного самоуправления безотлагательно привлечь к дисциплинарной ответственности руководителей и других должностных лиц, которые отвечают за содержание и эксплуатацию проблемных бомбоубежищ.

Областным и Киевской городской военным администрациям совместно с органами местного самоуправления поручено до 25 июля обеспечить "круглосуточный и беспрепятственный" доступ к укрытиям, а населению предоставить онлайн-доступ к информации об имеющихся бомбоубежищах.

Также за этот период необходимо создать колл-центры для приема, обработки и оперативного реагирования на обращения граждан, разработать электронные карты укрытий, чат-боты и другие информационные ресурсы.

23 июня Совет национальной безопасности и обороны провел заседание касательно состояния укрытий по Украине. По его итогам Зеленский пообещал соответствующие кадровые решения.