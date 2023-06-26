Угроза от РФ сохранится в случае победы Украины — Генштаб Британии

Угроза со стороны России сохранится, даже если Украина выиграет войну, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс.

Сандерс призвал восточный фланг НАТО "никогда не списывать со счетов" Россию, заявив, что, несмотря на то, что Москва столкнулась с неудачами в своем вторжении, ее "намерения были раскрыты всему миру".

"Независимо от того, как закончится эта война - а она должна закончиться победой Украины - я считаю, что российская угроза останется" , - заявил он.

Начальник Генштаба Британии добавил, что отдавая должное храбрости и самопожертвованию Украины - это дало НАТО время на "модернизацию", обучение и обеспечение готовности, чтобы она могла сдерживать Россию.