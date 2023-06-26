В РФ снова заработали вербовочные центры в ЧВК "Вагнер" - росСМИ

По крайней мере в двух российских городах, Тюмени и Новосибирске, после мятежа главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина возобновили работу центры по вербовке в ЧВК, сообщает Корреспондент.

Об этом пишут российские СМИ.

Так, на входе в вагнеровский центр в Новосибирске снова повесили рекламные плакаты частной военной компании, хотя в день бунта, 24 июня, они были сняты, а центр закрыт. В штабе в Тюмени также сообщили, что "работают по предварительной записи".

Напомним, в прошлые выходные главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин устроил бунт. Колонны вагнеровцев двигались на Москву и сбивали самолеты и вертолеты армии РФ. Но после переговоров с главой Беларуси Александром Лукашенко Пригожин вернул подразделения в полевые лагеря. В Кремле пообещали аннулировать уголовное дело против него.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вагнеровцев, которые участвовали в мятеже, не будут преследовать, поскольку учтут "их заслуги на фронте". А часть наемников, если захотят, подпишут контракты с Минобороны РФ.