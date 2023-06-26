Суд по делу убийства Шеремета спустя три года начинается с начала

Суд по убийству журналиста Павла Шеремета, который длится уже почти 3 года, начинается с начала, сообщает Украинская правда.

Двое из трех присяжных не могут участвовать в суде. Один из них мобилизован в ряды Национальной гвардии, другая уехала за границу. Поэтому в сентябре 2022 года их уволили.

Новый состав присяжных был отобран 2 июня 2023 года. Туда вошел один присяжный, оставшийся от предыдущего состава и один, который был среди запасных.

Из-за смены присяжных рассмотрение дела должно начаться с самого начала. Пока оно еще не запустилось.

Заседание, которое было назначено на 23 июня, перенесли из-за того, что на него приехала только одна из трех обвиняемых – Юлия Кузьменко. Яна Дугарь, как стало известно в суде, находится на учениях. Причину, по которой не явился Андрей Антоненко, не объявляли, однако прокурору предоставили документы, объясняющие отсутствие подсудимого.

Следующее заседание назначено на 21 августа.

Во время большой войны у всех обвиняемых, двое из которых являются действующими военными – Антоненко и Дугарь – нет мер пресечения.