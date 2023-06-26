Пригожин о попытке мятежа: шли в Москву не для свержения власти

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин решил оправдаться о своем провальном бунте и сказал, что он с наемниками шли в Москву "не для того", чтобы сбрасывать власть, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

По его словам, ЧВК не хотела проливать российскую кровь, а вообще они шли для демонстрации своего протеста. При этом Пригожин начал отрицать то, что ЧВК планировала свергнуть власть в РФ.

Главарь "Вагнера" начал жаловаться, что его ЧВК хотели расформировать и привязал к этому чьи-то интриги. Также Пригожин начал оправдываться за уничтожение российской авиации, объяснив это тем, что она наносила удары по колонне "Вагнера".

"Целью "похода" было - не допустить уничтожения ЧВК "Вагнер" и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями сделали огромное количество ошибок во время "СВО" (войны РФ против Украины - ред.)" , - рассказал Пригожин.

Также наемник начал нахваливать белорусского диктатора Александра Лукашенко, который "протянул ему руку". Якобы после этого "вагнеровцы" решили не идти на Москву.

Бунт Пригожина

Напомним, на прошлой неделе Пригожин обвинил российские войска в ударе по тыловым лагерям своих наемников. Приказ якобы дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Уже 24 июня Пригожин заявил, что его войска пересекли госграницы РФ и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. Позже их движение продолжалось в сторону Москвы.

В субботу вечером, после переговоров с Лукашенко, Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву. При этом колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км.