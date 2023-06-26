На Закарпатье мать планировала продать младенца в Словакию

Правоохранители задержали мужчину, который организовал продажу 11-месячного мальчика в Словакию за 25 тысяч долларов, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Известно, что мужчина был задержан в пункте пропуска "Малые Селменцы". Он сопровождал гражданку Украины, которая должна была продать своего сына. Следователи выяснили, что задержанный подыскивал женщин, которые находятся в тяжелом материальном положении и склонял их к продаже детей.

Мать ребенка должна была пересечь границу и передать подельникам ребенка. За это женщина должна получить 5 тысяч долларов США. Прибыль организатора составляла 20 тысяч долларов.