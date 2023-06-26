Финляндия усилила контроль на границе с РФ после мятежа Пригожина

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии стала более внимательно следить за ситуацией на границе с Россией после попытки основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина устроить вооруженный мятеж в стране, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Не буду раскрывать все детали, но мы внимательнее следим за ситуацией на границе и движением на пограничных переходах" , - рассказал заместитель председателя Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии подполковник Юкка Луккари.

При этом он отметил, что выходные на границе были совершенно обычными.

"То, что произошло в России, не сказалось на движении. Конечно Юханнус (финский праздник - ред.) немного оживил ситуацию на границе, но так всегда бывает на праздники" , - отметил Луккари.

Напомним, на прошлой неделе Пригожин обвинил российские войска в ударе по тыловым лагерям своих наемников. Приказ якобы дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Уже 24 июня Пригожин заявил, что его войска пересекли госграницы РФ и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. Позже их движение продолжалось в сторону Москвы.

В субботу вечером, после переговоров с Лукашенко, Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву. При этом колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км.