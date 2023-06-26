Зеленский посетил украинских военных в Донецкой области

Президент Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Донецкой области. Он посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) Хортица, отличившиеся в тяжелых боях на Бахмутском направлении, сообщает Корреспондент.

Командующий ОСУВ Хортица генерал-полковник Александр Сырский подробно доложил Зеленскому об оперативной обстановке на этом направлении и перспективах ее развития. Также президент пообщался с военнослужащими и вручил государственные награды.

"Уважаемые наши герои, имею честь сегодня быть здесь и прежде всего поблагодарить вас за защиту нашего государства, суверенитета, наших семей, детей, нашей родной Украины. Хочу вас поблагодарить, наградить всех вас и пожать руку с большой благодарностью вам, вашим семьям, вашим родителям за то, что вы у нас такие есть" , – сказал верховный главнокомандующий, обращаясь к защитникам.

Глава государства присвоил звание Героя Украины и вручил орден Золотая Звезда капитану Олегу Оливе, командиру аэромобильной роты 81-й отдельной бригады ДШУ, который за время прохождения военной службы умелыми действиями вместе с подчиненным личным составом уничтожил десятки единиц вражеской техники.