В ЕС не смогли согласовать новый пакет военной помощи для Украины

Министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать выделение для Украины 8-го пакета военной помощи, хотя утвердили новый вклад стран-членов в Европейский фонд мира в объеме 3,5 млрд евро, сообщает Укринформ.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Люксембурге по итогам совета министров ЕС по иностранным делам.

"Мы подтвердили наше обязательство поддерживать Украину, удвоить усилия по поставкам оборудования и по тренировкам, сделать все, чтобы поддержать контрнаступление, которое осуществляет Украина. Прежде всего, мы согласовали очень нужное приложение в 3,5 миллиарда евро к Европейскому фонду мира и немедленно должны были объяснить, что это не только для Украины.

Принятие 8-го пакета (военной - ред.) помощи для Украины все еще не нашло решения. Мы работали лично со всеми, пытаясь решить этот вопрос как можно быстрее, потому что этот пакет поддержки для Украины остается жизненно важным" , – сказал Боррель.

Он напомнил, что дополнительные взносы в межгосударственный Европейский фонд мира будут направлены, кроме Украины, на поддержку партнеров Европейского Союза где угодно в мире, включая Африку и Западные Балканы.

Отвечая на вопросы журналистов о причинах блокирования очередного транша военной помощи для Украины, Боррель сообщил, что продолжит работать с Венгрией и Украиной, чтобы найти соответствующие решения.

"Мне жаль, что этот еще один транш помощи не был согласован. Мы будем продолжать работать с Венгрией и Украиной, чтобы видеть, как мы можем найти решение, разблокировать это положение дел" , - добавил Боррель.

Как сообщалось, Венгрия не поддержала выделение очередного транша в 500 млн евро военной помощи Украине из Европейского фонда мира государствами-членами ЕС из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны.

Благодаря возможностям этого межгосударственного Фонда, ЕС смог предоставить Украине уже семь пакетов военной помощи на общую сумму 3,6 миллиарда евро. Кроме того, ЕС выделил 1 миллиард евро для поставок имеющихся боеприпасов для Украины из арсеналов стран ЕС и еще 1 миллиард евро – для коллективного заказа и ускорения производства артиллерийских боеприпасов на предприятиях европейской оборонной промышленности для их последующей передачи Украине.