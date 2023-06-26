"Вагнеровцев" нет в Бахмуте и в его окрестностях – Череватый

Наемников ПВК "Вагнер" в Бахмуте и в его окрестностях нет. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Вагнеровцев нет в Бахмуте. Они оттуда позорно скрылись, сейчас там главной действующей силой являются воздушно-десантные подразделения противника. И это четкий маркер, что для них важен Бахмут и важно его удержать. За 10 месяцев они его не смогли взять и потерять его быстро – это было бы пиком унижения" , - сказал спикер.

По его словам, наряду с десантными подразделениями есть пехотные подразделения, другие НДП, которые соединены с минобороны РФ, а также новые набранные из уголовников штурмовые роты "Шторм Z".

Напомним, вечером 23 июня главарь ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".

Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром, собирается "на Москву". Наемники ППК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.

Однако в субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.