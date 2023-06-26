Латвия перестала принимать документы на все визы у россиян

МИД Латвии с 26 июня приостанавливает прием документов на визы всех типов у граждан РФ из-за того, что внутренняя политическая ситуация в России непрогнозируема, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что документы на визу, представленные до 25 июня, будут рассмотрены в предварительном порядке. В случае возникновения дополнительных вопросов МИД призывает обращаться в посольства и консульства Латвии за рубежом.

Как сообщалось, накануне во время военного мятежа ПИК "Вагнер" глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Латвия не будет выдавать гуманитарные или какие-либо другие визы гражданам РФ. МИД страны пояснил, что подразумевается, что не появится новых визовых опций в отношении тех россиян, которые уходят от нынешней ситуации в России, и все ограничения остаются без изменений.