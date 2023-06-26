Китай обогнал Японию по экспорту автомобилей на фоне продаж в РФ

В первом квартале Китай продал больше автомобилей за рубеж, чем любая другая страна, отчасти из-за скачка продаж клиентам в России, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании AlixPartners.

Отмечается, что Китай экспортировал 1,07 млн автомобилей за первые три месяца года, опередив многолетнего лидера Японию.

Так, Китай поставил в Россию 112 тысяч автомобилей - примерно столько же, сколько он продал там за весь прошлый год. Западные автопроизводители в значительной степени отказались от поставок в Россию из-за ее вторжения в Украину.

Количество проданных за границу автомобилей по странам за последние пять лет.

"Успех китайских брендов в других странах Европы и США остается ограниченным - в прошлом году они продали там лишь 900 тысяч автомобилей. Тем не менее, консалтинговая компания ожидает, что к 2026 году китайские поставки на эти рынки вырастут на 67%, поскольку такие компании, как BYD и Xpeng активизируют свои усилия по расширению за рубежом" , - пишет агентство.

"Мы считаем, что сейчас именно то время, когда китайские бренды начинают свое разрушительное влияние на западные рынки" , - заявил журналистам управляющий директор AlixPartners в Шанхае и бывший руководитель Ford Motor Стивен Дайер.

Группа прогнозирует, что в этом году мировые продажи легковых автомобилей вырастут на 5%, главным образом благодаря растущему спросу на электромобили. В США они вырастут на 10%, в Европе - на 6%, а в Китае - на 3%.