США готовят новый пакет военной помощи Украине на $500 миллионов
Правительство США планирует объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму $500 миллионов, сообщает Укринформ.
Об этом пишет CNN со ссылкой на официального представителя администрации.
"Ожидается, что в новый пакет помощи, о котором будет объявлено во вторник, будут входить дополнительные боевые машины Bradley и Stryker", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что выделение будет происходить по полномочиям президента (presidential drawdown), что означает немедленную отправку вооружений с имеющихся ресурсов Пентагона.