В Минобороны объяснили, как потеря территорий скажется на оккупантах

Потеря территорий непоправимо деморализует оккупантов. Они могут прекратить выполнять приказы своего командования, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, сейчас задача максимум у россиян - остановить украинское контрнаступление любой ценой, в том числе и "ядерной риторикой". Задача минимум при этом - максимально усложнить продвижение ВСУ и подготовить собственное наступление.

Маляр уточнила, что мотивация "не потерять" оккупированные территории у врага намного сильнее, чем мотивация "захватить" новые земли.

"Они психологически легче переносят неудачное наступление, чем потерю завоеванных земель. Это деморализует и демотивирует их непоправимо. Они потом сами не соберут свое войско, потому что бойцы, как в Харьковской области, начнут массово отказываться выполнять приказы" , - добавила замминистра.

Она отметила, что сейчас нашим защитникам очень сложно, но они продолжают двигаться вперед.

Напомним, украинские защитники уже с начала июня продолжают активные действия на передовой. В частности, им удается наступать на юго-востоке Украины, где они за две недели сумели освободить от врага восемь населенных пунктов.