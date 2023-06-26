Госдеп США о мятеже Пригожина: Прямой вызов лидерству Путина

Соединенные Штаты считают, что ситуация вокруг мятежа, инициированного руководителем ПИК "Вагнер" Евгением Пригожиным, свидетельствует о том, что президент Путин впервые всерьез предстал перед прямым вызовом своему лидерству в России, сообщает Укринформ.

Об этом заявил в понедельник на брифинге в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.

"Это, безусловно, что-то новое - видеть, как лидерству президента Путина бросают прямой вызов. Это что-то новое, когда Евгений Пригожин прямо подвергает сомнению обоснование этой войны и заявляет, что война ведется на основе лжи" , - отметил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты говорили об этом открыто ранее, но до настоящего момента не видели подобных заявлений со стороны представителей, приближенных к российскому руководству.

"Это все – существенные шаги. И какие последствия это будет иметь, я думаю, мы еще увидим" , - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

В то же время он назвал "динамической" развивающуюся ситуацию и напомнил, что администрация США также реагировала на события. По его словам, президент Байден пообщался с союзниками и партнерами. Госсекретарь Блинкен разговаривал с членами G7, кроме того, он обсудил ситуацию с главами МИД Украины, Турции и Польши.

"Сегодня мы продолжаем дискуссии с нашими союзниками и партнерами" , – отметил Миллер.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты настроены продолжать твердую поддержку Украины независимо от того, как будут развиваться события в России.