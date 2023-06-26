Жена "слуги" Торохтия купила недвижимость в Болгарии – расследование
Журналисты обнаружили, что жена народного депутата Богдана Торохтия в августе 2022-го приобрела квартиру и помещение в Болгарии, в курортном городе Несебр, а через несколько месяцев – квартиру и паркоместо в Киеве, на Печерске, сообщает Бигус.инфо.
Богдан Торохтий – народный депутат фракции "Слуга народа" с августа 2019-го.
В августе 2021-го он женился на Алине Левченко – она сейчас работает советницей на платной основе и.о. гендиректора входящего в концерн "Укроборонпром" ГП "Антонов".
По данным болгарского имущественного реестра, 1 августа 2022 года Алина Левченко приобрела квартиру площадью 58.8 кв.м и помещение на первом этаже площадью 283.4 кв. м в жилом комплексе Valencia Gardens в Несебре.
Это современное ЖК, расположенное на первой линии моря в новой части города. На территории Valencia Gardens есть бассейн, джакузи, СПА- и фитнес-центр, лобби-бар, ресторан, медицинский центр и подземный паркинг.
Сумма сделки, по данным болгарского реестра недвижимости, составляла 110 тыс. болгарских львов или около 59 тыс. дол. по тогдашнему курсу. Однако, согласно ценам на местных сайтах агентств недвижимости, квартира в Valencia Gardens должна обойтись минимум в 74 тыс. дол., а помещение – в 403 тыс. дол. Следовательно, ориентировочная рыночная стоимость этой недвижимости может составить около 477 тыс. дол.
Журналисты обнаружили эту недвижимость благодаря видео на личной Instagram-странице жены народного депутата, а также благодаря публикациям на странице ее дизайн-студии. В дальнейшем представители международного проекта OCCRP помогли получить документы из болгарского реестра недвижимости, подтверждающие собственность Алины Левченко на эту недвижимость.
Кроме этого, в октябре 2022 года Алина Левченко приобрела квартиру площадью 68.4 кв. м в ЖК Новопечерская башня в Киеве, а в марте 2023-го паркоместо там же. Рыночная стоимость такой квартиры после строителей составляет 114 тыс. дол. Паркоместа – 30 тыс. дол.
Также журналисты выяснили, что с 24 февраля 2022 по 1 июня 2023 нардеп Торохтий восемь раз выезжал за пределы Украины и ни разу ничего не сообщал о пребывании за границей в своих соцсетях. В общем, после полномасштабного вторжения РФ парламентарий находился за пределами Украины более 90 дней – это примерно три месячных отпуска за полтора года.
Благодаря публикациям Алины Левченко в Instagram, журналистам удалось идентифицировать выезды Торохтия в Грецию, Турцию, Катар и ОАЭ.