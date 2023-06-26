Жена "слуги" Торохтия купила недвижимость в Болгарии – расследование

Журналисты обнаружили, что жена народного депутата Богдана Торохтия в августе 2022-го приобрела квартиру и помещение в Болгарии, в курортном городе Несебр, а через несколько месяцев – квартиру и паркоместо в Киеве, на Печерске, сообщает Бигус.инфо.

Богдан Торохтий – народный депутат фракции "Слуга народа" с августа 2019-го.

В августе 2021-го он женился на Алине Левченко – она сейчас работает советницей на платной основе и.о. гендиректора входящего в концерн "Укроборонпром" ГП "Антонов".

Фото: bihus.info

По данным болгарского имущественного реестра, 1 августа 2022 года Алина Левченко приобрела квартиру площадью 58.8 кв.м и помещение на первом этаже площадью 283.4 кв. м в жилом комплексе Valencia Gardens в Несебре.

Скриншот: bihus.info

Это современное ЖК, расположенное на первой линии моря в новой части города. На территории Valencia Gardens есть бассейн, джакузи, СПА- и фитнес-центр, лобби-бар, ресторан, медицинский центр и подземный паркинг.

Скриншот: bihus.info

Сумма сделки, по данным болгарского реестра недвижимости, составляла 110 тыс. болгарских львов или около 59 тыс. дол. по тогдашнему курсу. Однако, согласно ценам на местных сайтах агентств недвижимости, квартира в Valencia Gardens должна обойтись минимум в 74 тыс. дол., а помещение – в 403 тыс. дол. Следовательно, ориентировочная рыночная стоимость этой недвижимости может составить около 477 тыс. дол.

Журналисты обнаружили эту недвижимость благодаря видео на личной Instagram-странице жены народного депутата, а также благодаря публикациям на странице ее дизайн-студии. В дальнейшем представители международного проекта OCCRP помогли получить документы из болгарского реестра недвижимости, подтверждающие собственность Алины Левченко на эту недвижимость.

Кроме этого, в октябре 2022 года Алина Левченко приобрела квартиру площадью 68.4 кв. м в ЖК Новопечерская башня в Киеве, а в марте 2023-го паркоместо там же. Рыночная стоимость такой квартиры после строителей составляет 114 тыс. дол. Паркоместа – 30 тыс. дол.

Скриншот: bihus.info

Также журналисты выяснили, что с 24 февраля 2022 по 1 июня 2023 нардеп Торохтий восемь раз выезжал за пределы Украины и ни разу ничего не сообщал о пребывании за границей в своих соцсетях. В общем, после полномасштабного вторжения РФ парламентарий находился за пределами Украины более 90 дней – это примерно три месячных отпуска за полтора года.

Благодаря публикациям Алины Левченко в Instagram, журналистам удалось идентифицировать выезды Торохтия в Грецию, Турцию, Катар и ОАЭ.