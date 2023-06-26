США призвали союзников делиться информацией о развитии событий в России

США считают необходимым сохранять единство и делиться с союзниками и партнерами имеющейся информацией и взглядами на развитие событий в России после так называемого мятежа, организованного Пригожиным, сообщает Укринформ.

Такое убеждение высказал на брифинге в Вашингтоне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Важно, чтобы внутри администрации, а также извне, в контактах с нашими союзниками и партнерами, включая Украину, мы все делились своими взглядами на происходящее и все мы оставались на одной волне" , - отметил представитель Белого дома.

Он также подчеркнул, что США четко заявили союзникам и партнерам, а также Кремлю, что не были вовлечены и не намерены вмешиваться в разворачивающиеся в РФ события. В Вашингтоне рассматривают это как "внутренние дела России", добавил представитель администрации.

Кирби заметил, что на нынешнем этапе еще рано делать оценки, какое влияние будет иметь ситуация в РФ на дальнейшее течение событий. Однако, подчеркнул он, "независимо от того, что произойдет дальше, мы будем тесно сотрудничать с этими союзниками и партнерами и продолжим поддерживать Украину".