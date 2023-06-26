Лубинец: В Еленовке все еще остаются украинские военнопленные

Во временно оккупированной Еленовке все еще остаются украинские военнопленные, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что оккупанты перевозили украинцев небольшими группами по 20-25 человек в разные учреждения.

"В Еленовке еще остаются военнопленные... Делали все, чтобы мы потеряли с ними связь. Но нам удается получать происходящую информацию" , - заявил Лубинец.

По его словам, уничтожение азовцев в Еленовке рассматривает как "публичную казнь".

Напомним, 29 июля прогремел взрыв в колонии оккупированной Еленовке, где содержались украинские военнопленные. В результате теракта погибли по меньшей мере 50 бойцов.