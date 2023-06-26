Путин поблагодарил "вагнеровцев" и разрешил им "уйти в Беларусь"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вагнеровцы смогут подписать контракт с Минобороны РФ, уволиться или "уйти в Беларусь", сообщает Украинская правда.

Об этом Путин сказал в обращении.

"Благодарю тех солдат и командиров группы "Вагнер", которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты" , — заявил он.

"Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено" , — добавил Путин.

Он также сказал, что "вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен", а "организаторы мятежа предали народ". По мнению Путина, "именно этого хотели неонацисты в Киеве и на Западе".