Путин признал гибель российских летчиков во время мятежа
Президент РФ Владимир Путин признал гибель российских летчиков во время мятежа наемников "ПВК Вагнер", сообщает Украинская правда.
Об этом он заявил в обращении к россиянам вечером 26 июня.
"Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу.
Мужество, самопожертвование павших героев-лётчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий", — сказал он.
В том же обращении Путин поблагодарил "вагнеровцев" и предложил им подписать контракты с российским минобороны, вернуться домой или уехать в Беларусь.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявления, которые сделает Путин в обращении, "определят судьбу России".
Кроме того, близкий к самопровозглашенному президенту Беларуси Telegram-канал "Пул Первого" анонсировал выступление Александра Лукашенко. Однако выступление перенесли на вторник.