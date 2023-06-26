Президент РФ Владимир Путин признал гибель российских летчиков во время мятежа наемников "ПВК Вагнер", сообщает Украинская правда.

Об этом он заявил в обращении к россиянам вечером 26 июня.

"Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу.

Мужество, самопожертвование павших героев-лётчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий" , — сказал он.

В том же обращении Путин поблагодарил﻿ "вагнеровцев" и предложил им подписать контракты с российским минобороны, вернуться домой или уехать в Беларусь.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявления, которые сделает Путин в обращении, "определят судьбу России".

Кроме того, близкий к самопровозглашенному президенту Беларуси Telegram-канал "Пул Первого" анонсировал выступление Александра Лукашенко. Однако выступление перенесли на вторник.