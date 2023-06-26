В США считают, что Путин не готов применить ядерное оружие

Соединенные Штаты Америки продолжают внимательно следить за ситуацией с ядерным оружием в России и до сих пор не видели никаких признаков готовности Путина применить его против Украины или где бы то ни было в другом месте, сообщает Укринформ.

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы продолжаем наблюдать за этим очень и очень внимательно. Мы видели много безрассудной риторики с российской стороны, мы внимательно следим за этим" , – отметил представитель Белого дома.

В то же время он подчеркнул, что в Вашингтоне до сих пор "не видели никаких признаков того, что Путин намерен применить ядерное оружие" в Украине или где-нибудь в другом месте.