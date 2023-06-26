В Telegram скоро появятся Stories: Дуров назвал дату

В мессенджере Telegram уже в ближайшее время появятся Stories. Новая функция находится на финальном этапе тестирования и будет добавлена в начале июля, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Согласно опубликованным данным, пользователи смогут определять аудиторию, кто сможет видеть каждую из Stories. Истории будут отображаться в верхней части списка чатов по аналогии с Instagram и Facebook.

Для записи "историй" также можно будет использовать фото и видео, снятые одновременно передней и задней камерами. Кроме того, пользователи смогут выбрать срок действия "истории" –6, 12, 24 или 48 часов.