ISW: Путин нуждается в силах ЧВК "Вагнера"

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Владимир Путин своими заявлениями о мятеже пытается удержать "вагнеровцев", чтобы в дальнейшем использовать в войне, а тем, кто вместо присоединиться к российскому Минобороны поедет в Беларусь к Пригожину, − не простит, сообщает Украинская правда.

"Президент России Владимир Путин выступил 26 июня с речью, в которой пытался убедить как можно больше боевиков и лидеров "Вагнера" присоединиться к российской армии и продолжить воевать против Украины, а также заставить людей, наиболее лояльных к финансисту группы "Вагнера" Евгению Пригожину, самоидентифицироваться.

Путин высоко оценил работу командиров "Вагнера", вероятно, пытаясь удержать их, когда "Вагнер" будет интегрирован в МО" , - говорится в сообщении ISW.

Осуждая организаторов вооруженного мятежа как предателей и высказывая благодарность самопровозглашенному президенту Беларуси за помощь в переговорах, Путин не называл имени Пригожина. Но аналитики считают, что речь Путина оставляет мало места для какого-либо сближения с главарем ЧВК "Вагнер".

Российский президент в очередной раз назвал настоящим врагом Украину и предложил "вагнеровцам" 3 варианта действий: продолжать "служить России", подписав контракт с Минобороны или другими российскими спецслужбами, выйти в отставку и уехать домой, или поехать в Беларусь.

"Путин мог бы арестовать командиров "Вагнера" за государственную измену, но вместо этого предложил простить и интегрировать силы "Вагнера" − это свидетельствует о его потребности в подготовленных и эффективных кадрах. Путин также, вероятно, пытается завершить процесс формализации, инициированный Минобороны России" , - утверждают в ISW.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также 26 июня заверил своих иностранных коллег, что "Вагнер" продолжит операции в Мали и Центральноафриканской Республике.

Также аналитики сообщают, что "Вагнер" продолжает вербовать людей в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Тюмени.

В то же время ISW считает, что часть подразделений "Вагнера" все же могут поехать за Пригожиным в Беларусь, где уже строят лагеря под их размещение.

Лукашенко может попытаться использовать боевиков Пригожина для того, чтобы сбалансировать долговременные усилия России по установлению постоянного военного присутствия в Беларуси, хотя, подчеркивает ISW, остается неясным, насколько успешно Лукашенко сможет привлечь "вагнеровцев" или отказать России в выдаче боевиков Пригожина, которые будут находиться Беларуси.

Аналитики пишут, что местонахождение Пригожина остается неизвестным по состоянию на 26 июня, хотя некоторые неподтвержденные сообщения свидетельствуют, что он находится в отеле "Green City Hotel" на западе Минска.

Также указывается, что Беларусь не предложит наемникам настоящего убежища, если Кремль будет оказывать давление на нее. Поэтому убежище в Беларуси может стать ловушкой.

"Кремль, скорее всего, будет считать членов "Вагнера", которые поедут за Пригожиным в Беларусь, предателями, независимо от того, будет ли он принимать против них немедленные меры или нет. Путин заявил, что боевикам "Вагнера" разрешено ехать в Беларусь и что Путин выполнит свое неопределенное "обещание" в отношении наемников, которые решат это сделать. Но долгосрочная ценность этого обещания сомнительна.

Боевики "Вагнера" в Беларуси вряд ли останутся в безопасности от российского экстрадиционного приказа, если Путин откажется от своих слов и обвинит их в государственной измене" , - отметили в ISW.

Тем более, что Лукашенко ранее передал Москве 33 задержанных в Беларуси "вагнеровцев".