ISW: Почему Путин пока не будет заменять Шойгу

Аналитики ISW считают, что российский диктатор Владимир Путин пока не будет заменять главу Минобороны, чтобы это не выглядело, будто он выполняет требование главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который добивался увольнения Сергея Шойгу, сообщает Украинская правда.

"Кремль, вероятно, пытается дать понять, что Шойгу пока сохранит свою позицию и что Путин не поддастся на попытку шантажа Пригожина" , - говорят аналитики.

Вероятно, в пользу этого свидетельствует сообщение Минобороны России о том, что 26 июня Шойгу якобы посетил неустановленный передовой командный пункт Западной группы российских войск в Украине. Это было его первое публичное появление после марша Пригожина в Ростов-на-Дону и в Москву.

Ранее Минобороны РФ отмечало, что Западная группа войск действует на линии Купянск-Сватово в Харьковской и Луганской областях.

Сообщалось, что Шойгу встречался с командующим этой группы войск Евгением Никифоровым и ставил перед ним задачу не допустить продвижения украинских войск на фронте.

В то же время аналитики ISW акцентируют, что Шойгу не посещал штаб-квартиру ВС РФ в Ростове-на-Дону после того, как город был захвачен "вагнеровцами", и не связывался иным образом с силами ВС РФ на юге Украины после завершения вооруженного мятежа.

Несмотря на то, что российские мил-блогеры продолжали спекулировать на теме смены российского военного командования, в частности, называя фамилию губернатора Тульской области Алексея Дюмина на должность Шойгу, аналитики не верят, что Путин быстро проведет такие ротации.

"Пока непонятно, заменит ли Кремль Шойгу и Герасимова, но маловероятно, что Кремль немедленно пойдет на такие радикальные изменения в командовании, поскольку это выглядело бы как уступка требованиям Пригожина. Ранее ISW уже сообщал, что Путин ценит лояльность, а Шойгу и Герасимов продемонстрировали свою преданность Путину" , − заключают аналитики.

По данным российских провоенных медиа и телеграм-каналов, в результате мятежа "вагнеровцев" погибло от 13 до 20 человек.

Армия России также понесла потери в технике: по данным "Важных историй", это три вертолета Ми-8 радиоэлектронной борьбы, один транспортный Ми-8, и два ударных вертолета Ка-52 и Ми-35М, а также самолет-командный пункт Ил-22М и два броневика КамАЗ и "Тигр". ЧВК "Вагнер" потеряли два УАЗа, один КамАЗ и броневик "ВПК-Урал".

Вместе с тем, как сообщает российская служба Радио Свобода со ссылкой на подсчеты нидерландского проекта Oryx, во время мятежа "вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М и шесть вертолетов армии РФ.