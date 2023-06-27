Россияне пытались наступать на 4 направлениях, но безуспешно − Генштаб

Согласно сводке Генерального штаба﻿ ВСУ по состоянию на утро 27 июня, российские оккупанты пытались наступать на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях, но нигде успеха не имели.

"Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях − в течение суток состоялось 38 боевых столкновений" , - сообщили в Генштабе.

На Бахмутском направлении оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки. Нанесли авиаудары в районах Сергеевки, Соледара и Белой Горы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Марково, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне осуществили безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского. Нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Северного. Осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сухая Балка, Авдеевка, Орловка, Водяное, Карловка, Невельское, Александрополь, Валентиновка, Керамик, Степное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Лиманском направлении россияне нанесли авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого, Спорного и Раздоловки в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка − Донецкой.

На Шахтерском направлении подразделения сил обороны освободили село Ровнополь Донецкой области. Россияне нанесли авиационные удары в районах Пречистовки, Благодатного и Макаровки. Осуществили обстрелы населенных пунктов Ильинка, Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Сторожевое, Елизаветовка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива, Макаровка, Новоселка, Новополь и Зеленое поле Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне осуществили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск Черниговской области; Середина-Буда, Сорокино, Коренек, Ходино, Стукаловка, Юнаковка, Локня Сумской области, а также Уды, Красная Заря, Одноробовка, Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Пыльная, Казачья Лопань, Мороховец, Лукянцы, Избицкое, Плетеневка, Огирцево, Волоховка, Бударки, Землянки, Чугуновка и Отрадное на Харьковщине.

На Купянском направлении захватчики осуществили безуспешные наступательные действия в направлении Стельмаховки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на недопущении продвижения украинских войск. Враг нанес авиационные удары в районах Левадного и Олешек. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Запорожье, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Щербаки, Пятихатки, Лобково Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Ольговка, Республиканец, Львовское, Тягинка, Бургунка, Качкаровка, Николаевка, Змиевка, Антоновка, Надднепрянское, Молодежное, Инженерное, Зеленовка, Херсон, Белозерка, Береговое, Днепровское, Ромашково и Чаривне Херсонской области и Очаков Николаевской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления, 12 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях, 1 район сосредоточения противника, 2 склада боеприпасов и 3 других важных цели врага.