ВСУ уничтожили ПВО и еще более полутысячи солдат РФ – Генштаб ВСУ
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки украинские бойцы уничтожили порядка 590 российских захватчиков, 5 танков, 14 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 2 реактивных системы залпового огня и 1 средство противовоздушной обороны врага.
По данным украинского Генштаба, общие боевые потери Российской Федерации с 24.02.22 по 27.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава – порядка 226 170 (+590) человек ликвидировано,
- танков – 4 036 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 7 834 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 4 083 (+28) ед,
- РСЗО – 626 (+2) ед,
- средства ПВО – 386 (+1) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 492 (+10),
- крылатые ракеты – 1 261 (+2),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 772 (+21) ед,
- специальная техника – 563 (+6).
Данные уточняются.