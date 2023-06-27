Разведка Британии: ВСУ освободили части территории, оккупированной с 2014 года

Британская разведка подтверждает, что украинские военные недавно впервые вернули на востоке страны кусок территории, которая была оккупирована с 2014 года, сообщает Украинская правда.

Британская разведка констатирует, что украинские десантники достигли небольшого продвижения к востоку от Красногоровки под Донецком; поселок расположен фактически на старой линии разграничения.

"Это один из первых случаев после вторжения России в 2022 году, когда украинские силы скорее всего вернули территорию, которая была оккупирована РФ с 2014 года.

Недавние многочисленные атаки Украины во многих местах на Донбассе, вероятно, создали слишком большое напряжение для сил "ДНР" и чеченцев, которые действовали в этом секторе" , - говорится в британской разведсводке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 June 2023.Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/iU0vcqpCWm???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/AYcLZdIOZ7 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 27, 2023

В обзоре за понедельник разведка Британии подтвердила, что ВСУ продвигаются под Бахмутом с севера и юга, и что у РФ вряд ли есть достаточно резервов, чтобы перекрывать все участки, где ситуация является угрожающей для нее.