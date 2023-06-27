Разведка Британии: ВСУ освободили части территории, оккупированной с 2014 года
Британская разведка подтверждает, что украинские военные недавно впервые вернули на востоке страны кусок территории, которая была оккупирована с 2014 года, сообщает Украинская правда.
Британская разведка констатирует, что украинские десантники достигли небольшого продвижения к востоку от Красногоровки под Донецком; поселок расположен фактически на старой линии разграничения.
"Это один из первых случаев после вторжения России в 2022 году, когда украинские силы скорее всего вернули территорию, которая была оккупирована РФ с 2014 года.
Недавние многочисленные атаки Украины во многих местах на Донбассе, вероятно, создали слишком большое напряжение для сил "ДНР" и чеченцев, которые действовали в этом секторе", - говорится в британской разведсводке.
В обзоре за понедельник разведка Британии подтвердила, что ВСУ продвигаются под Бахмутом с севера и юга, и что у РФ вряд ли есть достаточно резервов, чтобы перекрывать все участки, где ситуация является угрожающей для нее.