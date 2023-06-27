Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС стабилен – "Энергоатом"

Уровень воды в пруду, вода которого охлаждает Запорожскую атомную электростанцию, пока остается стабильным после взрыва на Каховской гидроэлектростанции и обмеления Каховского водохранилища. Об этом сообщил "Энергоатом".

"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 09:00 27 июня уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений. Сейчас он составляет 16,58 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – на уровне 11,15 м. Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища" , - говорится в сообщении.

"Энергоатом" напоминает, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.