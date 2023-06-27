В Украине почти вдвое повысили тарифы на электроэнергию для бизнеса

С 30 июня в Украине начнут действовать новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса, которые почти вдвое превысят цены до повышения﻿. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает Деловая столица.

Новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса предусматривают, что с 30 июня в вечерний пик потребления, с 19:00 до 23:00, верхняя предельная цена теперь будет составлять 7200 грн/МВт-ч, что на 80% дороже чем на данный момент.

В общем, на рынке на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) с 30 июня установлено три уровня прайскепов для временных слотов в течение суток.

Для ночного периода, с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00, верхний предел цены на электроэнергию для бизнеса вырастет на 50% — с 2000 до 3000 грн/МВт-ч.

Для дневных часов Нацрегулятор повысил прайскеп с 7:00 до 19:00 на 25% — с 4000 до 5000 грн/МВт-ч.

Для вечернего пика потребления электроэнергии, с 19:00 до 23:00, НКРЭКУ установила предельную цену на 80% выше, цена вырастет с 4000 до 7200 грн/МВт-ч.

Минимальную цену на РСВ и ВСР снизили до 10 грн/МВт-ч.

На балансирующем рынке максимальная предельная цена установлена — 125% от цены РСВ, минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВт-ч.

Ранее Кабинет министров принял постановление о повышении тарифов на электроэнергию для населения до 2,64 грн за кВт-ч с 1 июня. По оценкам министра энергетики Германа Галущенко, для одной семьи сумма в платежке увеличится в пределах 250 грн.

Тариф будет действовать с 1 июня по 31 декабря 2023 года включительно.