Лукашенко о "мятеже Пригожина": Думали, что само рассосется

Руководитель Беларуси Александр Лукашенко назвал "мятеж" главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "столкновением двух человек, которые воевали на фронте". Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

"Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев" , - заявил частично признанный президент.

27 июня Лукашенко прокомментировал ситуацию с ЧВК "Вагнера". Самопровозглашенный президент РБ заявил, что ему "было больно наблюдать за событиями", которые происходили на юге России, "потому что Родина одна".

Лукашенко заявил, что во время "вагнеровского мятежа" в России приводил белорусскую армию в полную боевую готовность, включая полицию и специальные подразделения.

Белорусский диктатор также традиционно наполнил эфир своего выступления тезисами кремлевской пропаганды о коллективном Западе, угрозе расширения НАТО и т.п.