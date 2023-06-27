С 1 июля меняется порядок продажи препаратов по программе "Доступные лекарства"

С 1 июля лекарственные средства, входящие в программу "Доступные лекарства", будут отпускать только по электронному рецепту. Об этом сообщает Гослекслужба.

Норму по отпуску лекарств по электронному рецепту будут применять на всей территории Украины за исключением прифронтовых территорий.

"Начиная с 1 июля норма, согласно которой "доступные лекарства" будут отпускаться только по электронному рецепту, возвращается. Бумажный рецепт в рамках программы "Доступные лекарства" продолжит действовать только на временно оккупированных, прифронтовых территориях и территориях, где ведутся активные боевые действия" , - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что на всей территории Украины по просьбе пациента врач сможет дополнительно распечатать информационную справку, в которой будет содержаться информация о рецепте.

Госпрограмма реимбурсации стоимости лекарственных средств распространяется более чем на 400 лекарственных средств. Препараты, входящие в программу, можно получить бесплатно или с частичной оплатой.

По информации Минздрава, в частности за последние 30 дней более 50 тыс. пациентов впервые получили электронный рецепт по программе "Доступные лекарства".

С начала 2023 года "доступные лекарства" по электронному рецепту получили уже более 1,5 млн украинцев.

За период полномасштабной войны (с марта 2022 года по июнь 2023 года) было погашено 14 млн электронных рецептов по программе "Доступные лекарства".