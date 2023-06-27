Ракеты Х-22: В ВСУ рассказали хорошую и плохую новость

С начала большой войны для атак по Украине Россия использовала примерно 140 неточных ракет Х-22, они уже больше не изготавливаются, потому что устаревшие, но государство-агрессор еще имеет эти ракеты в запасе.﻿﻿ Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Это оружие устарело, оно не является высокоточным, они его швыряют по густонаселенным городам, как еще это можно назвать, как не терроризмом против нашей нации. В таком напряжении и таком терроре Россия пытается давить на Украину, хочет сломать наш дух, заставить к каким-то уступкам.

Довольно достаточно у них еще тех ракет. Хочу напомнить, что мы даже передавали эти ракеты вместе с самолетами Ту-22 в свое время и в долги за газ, и в рамках разоружения Украины...

К сожалению, те ракеты у России до сих пор есть, сотни единиц. Около 140 они уже использовали с начала полномасштабного вторжения. Из хороших новостей - то, что россияне эти ракеты уже не производят, это устаревшая советская ракета.

Кроме того, что не изготавливаются, эти ракеты очень часто не долетают до целей (возможно, есть ненадлежащее хранение). Это из того, что является положительным для нас" , - заявил представитель ВС ВСУ.

Игнат отметил, что сбивать ракеты Х-22, которые летят по баллистической траектории обычными средствами украинской ПВО, почти невозможно.

Эту ракету может сбивать такой комплекс как Patriot, или другие комплексы, способные сбивать баллистику. В то же время таких средств у Украины пока мало.