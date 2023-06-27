Должникам за коммунальные услуги могут запретить регистрировать авто
Если по предложению законопроект примут, при регистрации транспортного средства будет осуществляться проверка лица на долги за услуги ЖКХ, сообщает 24 Канал.
Законопроект призван упростить выплату долгов для честных должников. Также в Верховной Раде рассматривается ограничение на покупку авто для других категорий лиц.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому должники за коммунальные услуги не смогут зарегистрировать автомобили при покупке. Об этом рассказала экс-глава Налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина.
Правительственный законопроект №9363 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства" предусматривает запрет на покупку авто для определенных категорий лиц. В частности, от такой возможности могут лишиться должники за услуги ЖКХ.
При регистрации транспортного средства будет проводиться проверка, которая покажет, есть ли покупатель в Едином реестре должников. Если такая информация подтвердится, это лицо будет запрещено регистрировать авто.