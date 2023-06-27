Минцифры анонсировало получение специальных документов для моряков в "Дії"

Получение квалификационных документов для моряков в скором времени станет доступным на портале "Дія", начат набор на бета-тестирование услуги.﻿ Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Это первый сервис в сфере, который устранит коррупцию и полностью изменит подход к коммуникации между моряками и Администрацией судоходства" , - говорится в сообщении.

Услуга получения квалификационных документов для моряков является первой в рамках масштабной цифровой трансформации судоходства.

"Раньше реестр с документами моряков находился в частных руках, что приводило к риску коррупции. Сдача экзамена или получение документов о квалификации часто сопровождались коррупционными схемами от частных компаний. А уровень коррупции в сфере составил до 150 млн долларов в год" , - добавили в Минцифры.

Цифровизация сферы поможет преодолеть коррупцию и увеличить поступление в госбюджет. Морякам не придется посещать госорганы или вынуждены обращаться в частные компании, чтобы получить квалификационный документ.

На портале "Дія" можно будет подать заявление о получении:

профессионального диплома (Certificate of Competency) и подтверждение к нему (Endorsement);

сертификатов компетентности;

подтверждение к сертификатам компетентности;

свидетельств специалиста о специальной подготовке.

Вскоре Минцифра запустит бета-тест услуги, поучаствовать в котором смогут:

выпускники морских ЗВО;

моряки-капитаны или лица командного состава морских судов и судов смешанного плавания, имеющих соответствующее образование, звание и квалификацию.

Регистрация на тестирование продолжается по ссылке.

Напоминаем, шестой апелляционный админсуд отменил определение Киевского окружного админсуда по постановлению Кабмина №1499 - Администрация судоходства продолжит выполнять свои функции и внедрять реформу по дипломированию моряков согласно международным стандартам.