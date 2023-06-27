Путин: ЧВК "Вагнер" получил $1 млрд из российского госбюджета

Участие "ЧВК Вагнер" в войне против Украины финансируется исключительно из госбюджета России. За год группа получила более миллиарда долларов, сообщает Украинская правда.

Об этом Путин заявил на встрече с военными, которые сдерживали штурм группы "Вагнер".

"Содержание всей группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством… Только с мая 22 года по май 23-го на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании "Вагнер" 86 млрд 262 млн рублей (более 1 млрд долларов)" , — сказал он.

Попытка мятежа Пригожина

Вечером 23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут на Москву "восстанавливать справедливость".

Диктатор Владимир Путин в экстренном обращении заявил о предательстве и "мятеже". По данным украинской разведки, он экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".

По данным российских провоенных медиа и телеграмм-каналов, во время мятежа "вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М (командный пункт) и шесть вертолетов армии РФ, из-за чего погибли от 13 до 20 человек. Также в России от марша частной армии Пригожина пострадали 19 домов и дороги.