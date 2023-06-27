В Госпогранслужбе опровергли развертывание баз для "вагнеровцев" в Беларуси

Государственная пограничная служба Украины опровергает информацию о начале строительства лагерей для размещения боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Относительно появления информации о возможном строительстве баз для российских наемников на территории Беларуси, на данный момент таких работ мы не фиксируем.

В то же время исключать этого нельзя. За ситуацией в Беларуси активно следит разведка, в том числе Государственной пограничной службы" , — сообщил Демченко.

Так же, по словам Демченко, не зафиксировано появления на территории РБ группировки российских наемников ЧВК "Вагнера".

До 2000 российских военных, которые по данным ГПСУ, сейчас находятся в стране, задействованы в учениях и подготовке на белорусских полигонах.

В то же время, это направление всегда остается напряженным, ведь Беларусь продолжает поддерживать агрессора.

Хотя сейчас ситуация не изменилась, пограничники не фиксируют какого-то перемещения техники или живой силы как российских подразделений, так и белорусских вблизи границы, а РФ не имеет достаточно сил осуществить повторное вторжение на этом направлении, Силы обороны продолжают укреплять линию границы и приграничье с Беларусью, помня о коварстве врага.