Лукашенко заявил, что Пригожин уже в Беларуси
Белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что владелец "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин сейчас находится в Беларуси, сообщает Украинская правда.
Об этом Лукашенко сказал на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.
"Да, действительно, он (Пригожин) сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев) счет", — сказал он.
По словам Лукашенко, Пригожину предоставлены гарантии безопасности.
Лукашенко добавил, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин выразил пожелание привлечь "ЧВК Вагнер" в армию страны.
"Я согласен. Разговаривай с ними", - обратился Лукашенко к Хренину.