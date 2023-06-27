Лукашенко заявил, что Пригожин уже в Беларуси

Лукашенко заявил, что Пригожин уже в Беларуси
Фото: president.gov.by

Белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что владелец "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин сейчас находится в Беларуси, сообщает Украинская правда.

Об этом Лукашенко сказал на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

"Да, действительно, он (Пригожин) сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев) счет", — сказал он.

По словам Лукашенко, Пригожину предоставлены гарантии безопасности.

Лукашенко добавил, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин выразил пожелание привлечь "ЧВК Вагнер" в армию страны.

"Я согласен. Разговаривай с ними", - обратился Лукашенко к Хренину.

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