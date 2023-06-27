С июля завершится действие карантина из-за COVID-19 — Шмыгаль

С 1 июля в Украине завершается действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"С 1 июля завершаем действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. COVID-19 стал для украинцев тяжелым испытанием. Все наши решения все это время были направлены на то, чтобы сохранить жизнь людей" , - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что за период пандемии правительство отработало механизмы реагирования, которые пригодились во время полномасштабной войны. Теперь, по его словам, "отвечаем на новые вызовы, вооруженные новыми методами и подходами".

"Спасибо медикам, которые все эти годы самоотверженно боролись с пандемией и сделали все, чтобы минимизировать ее последствия. Сегодня наши врачи и медсестры не менее героически помогают защитникам и гражданским в условиях полномасштабной войны. Снова делают невероятную работу и демонстрируют чрезвычайный героизм" , - добавил Шмыгаль.

Напомним, 5 мая 2023 года председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о завершении действия чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, объявленной из-за коронавирусной инфекции в марте 2020 года.

Ранее глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав рассматривает возможность отмены карантинных ограничений. По его словам, власти уже начали пересматривать постановление Кабмина, согласно которому в Украине действует карантин. И в скором времени начнется подготовка к отмене этого постановления, поскольку оно влечет не только противоэпидемические ограничения, но и действия, связанные с хозяйствующими субъектами во время карантина.

При этом карантинные нормы в Украине фактически перестали выполнять с началом войны 24 февраля 2022 года.