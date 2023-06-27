Суд арестовал земли Марченко более чем на 300 миллионов

Суд наложил арест на земельные участки Оксаны Марченко, супруги лидера запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, общей стоимостью более 303 миллионов гривень, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

По ходатайству Бориспольской окружной прокуратуры суд арестовал земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га и базу охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3021 кв. м.

Как пояснили в прокуратуре, речь идет о земельных участках с имущественным комплексом, которые находятся в собственности и пользовании обществ, фактическими конечными бенефициарными владельцами которых являются Марченко и эксминистр доходов и собраний времен Януковича.

Бывший министр переоформил компанию-собственника имущества на третьих лиц. Стоимость арестованных участков составляет более 303 млн. грн.

Продолжается процедура передачи арестованного имущества Национальному агентству по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путем.

Досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением осуществляет Бориспольское ГУНП в Киевской области.