Проверки укрытий: Кабмин объявил выговоры Кличко и другим

Кабинет министров объявил выговоры главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко и нескольким руководителям районных администраций в Киеве, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Поддержан проект распоряжения Кабинета министров Украины о привлечении к дисциплинарной ответственности (объявление выговора председателю Киевской городской государственной администрации Кличку В.В. и начальнику Киевской городской военной администрации Попку С.М." , — говорится в сообщении.

Выговоры также объявили главам районных госадминистраций в Голосеевском, Оболонском, Печерского, Соломенского, а также и.о. председателям РГА в Дарницком и Шевченковском районах Киева.

В то же время, Кабинет министров уволил главу Деснянской РГА в Киеве Дмитрия Ратникова и главу Святошинской РГА Сергея Павловского.

Также правительство освободило от временного исполнения обязанностей руководителя Днепровской РГА Павла Бабия и Подольской РГА Сергея Коваленко.